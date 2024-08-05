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سماع دوي انفجارات في أصفهان حيث تقع قاعدة صواريخ كبيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني وأنباء عن ضربة إسرائيلية استباقية

Lebanon 24
05-08-2024 | 17:28
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