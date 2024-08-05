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"سي.ان.ان": بايدن وهاريس اختتما اجتماعاً مع فريق الأمن القومي بشأن الشرق الأوسط

Lebanon 24
05-08-2024 | 17:45
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