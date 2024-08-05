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"سبوتنيك": استنفار كامل للقوات الأميركية في قواعدها شرقي سوريا إثر هجمات على قواعدها في العراق

Lebanon 24
05-08-2024 | 18:00
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