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الولايات المتحدة تعلن عن مقتل جنديين أميركيين نتيجة الهجوم على قاعدة عين الاسد في العراق

Lebanon 24
05-08-2024 | 18:00
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