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ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون تطورات الأوضاع الإقليمية وأهمية خفض التصعيد في المنطقة

Lebanon 24
05-08-2024 | 18:52
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