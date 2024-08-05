وول ستريت جورنال: مسؤولون أميركيون يقولون إنهم لاحظوا منذ عطلة نهاية الأسبوع أن إيران بدأت في تحريك منصات إطلاق الصواريخ وإجراء تدريبات عسكرية

Lebanon 24