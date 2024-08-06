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قوات الجيش الاسرائيلي تمنع الإسعاف والدفاع المدني من إخلاء المنازل داخل شارع مهيوب في مخيم جنين.

Lebanon 24
06-08-2024 | 00:56
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