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هآرتس: عدد من عائلات المختطفين يغلقون شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل فورا

Lebanon 24
06-08-2024 | 01:20
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