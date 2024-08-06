بلومبرغ نقلاً عن مسؤول دفاعي أميركي: سلاح الجو الأميركي سيقوم هذا الأسبوع بنشر سرب يتألف من 16 إلى 24 طائرة من طراز F-22 المعروفة بالشبح في المنطقة

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