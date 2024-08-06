Advertisement

أخبار عاجلة

كوريا الجنوبية: نعتزم حظر السفر إلى المناطق الحدودية لإسرائيل ولبنان

Lebanon 24
06-08-2024 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء عدد من المناطق الجنوبية
lebanon 24
06/08/2024 12:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رداً على ‌اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية.. "الحزب" يستهدف مستعمرة افيفيم
lebanon 24
06/08/2024 12:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحملات الدعائية ضدها.. كوريا الشمالية تنقل أحدث أسلحتها الى الحدود مع جارتها الجنوبية
lebanon 24
06/08/2024 12:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا موقع المطلة وأصبناه مباشرة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى لبنان الجنوبية
lebanon 24
06/08/2024 12:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:53 | 2024-08-06
04:47 | 2024-08-06
04:32 | 2024-08-06
04:32 | 2024-08-06
04:31 | 2024-08-06
04:29 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24