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وزير خارجية مصر: نحث كافة أطراف الصراع على تجنب الانزلاق لحرب إقليمية شاملة

Lebanon 24
06-08-2024 | 04:21
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