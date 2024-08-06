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وزير خارجية مصر: نحث كافة أطراف الصراع على تجنب الانزلاق لحرب إقليمية شاملة
Lebanon 24
06-08-2024
|
04:21
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