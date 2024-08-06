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رويترز: سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو يقول إنه ناقش خلال زيارته لطهران اغتيال هنية والوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
06-08-2024 | 06:24
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