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القناة 12 الإسرائيلية: هجوم حزب الله ليس ردا على اغتيال فؤاد شكر إنما على غارات إسرائيل الأخيرة على جنوب لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
06-08-2024 | 06:57
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