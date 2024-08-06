ميقاتي: التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان تندرج في اطار الحرب النفسية على اللبنانيين ولكن المؤسف ان البعض يساهم في هذه الحرب عبر الحديث عن مواعيد للاعتداءات وتبرير اهدافها

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