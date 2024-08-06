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قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تدعو سكان الجولان بعدم الابتعاد عن الملاجئ (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-08-2024 | 07:43
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