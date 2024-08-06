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رئيس بلدية نهاريا: نواجه تحديات من غزة والضفة ولبنان وإيران والحوثيين الذين يغلقون ميناء إيلات منذ 7 أشهر (الجزيرة)

Lebanon 24
06-08-2024 | 07:58
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