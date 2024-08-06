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سماع أصوات انفجارات في شمال الجولان المحتلّ وتصاعد أعمدة الدخان وذلك عقب دوي صفارات الإنذار (سبوتنيك)

Lebanon 24
06-08-2024 | 09:22
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