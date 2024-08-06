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"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار طائرة من دون طيار شمال الجولان المحتل

Lebanon 24
06-08-2024 | 09:27
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