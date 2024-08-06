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يديعوت أحرونوت: ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم بالمسيّرة على منطقة نهاريا شمالي إسرائيل إلى 19 (الجزيرة)

Lebanon 24
06-08-2024 | 09:47
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