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العاهل الأردني يحذر من خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم ما يستدعي تكثيف المساعي لوقف كل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-08-2024 | 10:28
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