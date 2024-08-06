Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط ومسعف بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب قطاع غزة (سكي نيوز)

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي آخر اليوم الأربعاء خلال معارك في شمال قطاع غزة وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة (الحرة)
lebanon 24
06/08/2024 20:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أصيب 4 جنود من قوات الاحتياط بكتيبة 9215 بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
06/08/2024 20:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي من لواء المدرعات بحروح خطيرة اليوم في معارك جنوب قطاع غزة
lebanon 24
06/08/2024 20:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 26 من جنوده خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في معارك في قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/08/2024 20:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:28 | 2024-08-06
13:20 | 2024-08-06
13:14 | 2024-08-06
13:11 | 2024-08-06
12:48 | 2024-08-06
12:44 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24