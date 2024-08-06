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نصرالله: الإسرائيلي يريد دولة من البحر إلى النهر والمقاومة تريد كل أرض فلسطين التاريخية وكل المشاريع الوسطية سوف تذوب وليس لها أي وجود

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:05
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