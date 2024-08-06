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نصرالله: على الرغم من الإستنفار الإسرائيلي في الشمال إلا أن مسيّرات المقاومة وصلت إلى شرق مدينة عكا

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:12
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