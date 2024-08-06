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نصرالله: على الرغم من استهداف شكر وهنية إلا أن إسرائيل لا تزال في وضع صعب إذ إن العمليات ضدّها مستمرة والأسرى لم يعودوا بعد بالاضافة إلى تكبّدها خسائر إقتصادية كبيرة

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:20
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