نصرالله: على الرغم من استهداف شكر وهنية إلا أن إسرائيل لا تزال في وضع صعب إذ إن العمليات ضدّها مستمرة والأسرى لم يعودوا بعد بالاضافة إلى تكبّدها خسائر إقتصادية كبيرة

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