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نصرالله: للبنانيين أقول أن مصير المنطقة يُرسم خلال هذه المعركة ولمن يخاف من فوز المقاومة أقول أنه يجب أن يخاف من فوز إسرائيل

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:26
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