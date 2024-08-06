Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: على مدى 75 عاما كنّا نحن الذين نُهجّر وتُدمّر بيوتنا وينهار اقتصادنا إلا أن هذه المعادلة تغيّرت فبيوتهم تهدّم اليوم ومصانعهم تُحرق

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: اليوم وللمرّة الأولى إسرائيل كلّها تقف "على رجل ونصف" من الجنوب إلى الشمال إلى الوسط
lebanon 24
06/08/2024 20:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: المنطقة اليوم أمام مخاطر حقيقية ولا بد للجميع أن يفهم أبعاد المعركة الحالية ومخاطرها على فلسطين والاردن وسوريا
lebanon 24
06/08/2024 20:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نعترف بحجم الخسارة مع استشهاد فؤاد شكر وهي كبيرة جدًّا ولكن هذا لا يهزّنا على الإطلاق والدّليل العمليّات في الأيام الماضية واليوم
lebanon 24
06/08/2024 20:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: محور المقاومة يُقاتل بغضب وبحكمة وبشجاعة ويملك القدرة ونحن الذين نمشي ونختار ونحن سنردّ وعليهم أنّ ينتظروا ونبحث عن ردّ حقيقيّ ومدروس جدّاً وليس عن ردّ شكليّ
lebanon 24
06/08/2024 20:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:44 | 2024-08-06
13:28 | 2024-08-06
13:20 | 2024-08-06
13:14 | 2024-08-06
13:11 | 2024-08-06
12:48 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24