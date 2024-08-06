نصرالله: على مدى 75 عاما كنّا نحن الذين نُهجّر وتُدمّر بيوتنا وينهار اقتصادنا إلا أن هذه المعادلة تغيّرت فبيوتهم تهدّم اليوم ومصانعهم تُحرق

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