Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 15 صاروخا على الأقل نحو 7 بلدات في الجليل الأعلى في القصف الأخير من لبنان

Lebanon 24
06-08-2024 | 12:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه مسغاف عام في الجليل الأعلى
lebanon 24
06/08/2024 23:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق نحو 30 صاروخا من جنوب لبنان على كريات شمونة والجليل الأعلى
lebanon 24
06/08/2024 23:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين من لبنان على المطلة بالجليل الأعلى وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة
lebanon 24
06/08/2024 23:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: القصف الأخير من لبنان أسفر عن أضرار كبيرة في بلدة الكابري في الجليل الأعلى
lebanon 24
06/08/2024 23:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:38 | 2024-08-06
16:19 | 2024-08-06
16:16 | 2024-08-06
16:02 | 2024-08-06
16:01 | 2024-08-06
15:39 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24