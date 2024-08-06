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نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: الإعلان عن المجاعة في شمال دارفور يؤكد أن الناس يموتون جوعا في السودان (الجزيرة)

Lebanon 24
06-08-2024 | 12:44
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