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روسيا: انسحاب مجموعة تخريب أوكرانية بعد محاولة لمهاجمة الحدود الجنوبية (الشرق)

Lebanon 24
06-08-2024 | 12:48
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