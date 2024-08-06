وزير الخارجية الأردني: رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قوض جهود التوصل لصفقة تفضي إلى وقف لإطلاق النار باغتيال هنية سيقوض أيضاً كل جهود خفض التصعيد

Lebanon 24