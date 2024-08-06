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البيت الأبيض: بايدن يتحدث إلى أمير قطر ورئيس مصر بشأن الجهود المبذولة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط وجهود وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
06-08-2024 | 13:20
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