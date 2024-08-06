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القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: السنوار تم اختياره بالإجماع وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة (الجزيرة)

Lebanon 24
06-08-2024 | 14:52
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