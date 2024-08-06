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وزير الخارجية السوري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني المكلف تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الإسرائيلي (الميادين)

Lebanon 24
06-08-2024 | 14:53
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