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الكاتدرائية الرئيسية قرب بلدة سودجا في مقاطعة كورسك تعرضت للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية (سبوتنيك)

Lebanon 24
06-08-2024 | 15:11
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