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القيادة المركزية الأميركية: قواتنا دمرت مسيرة حوثية وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على البحر الأحمر (الحرة)

Lebanon 24
06-08-2024 | 16:19
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