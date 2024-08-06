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"بوليتيكو": إسرائيل تعاني نقصاً في الذخائر الضرورية لصدّ هجوم كبير متوقع من إيران وحزب الله

Lebanon 24
06-08-2024 | 17:19
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