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وزيرة خارجية أستراليا: أي خطأ في الحسابات في المنطقة قد يؤدي لمزيد من التصعيد

Lebanon 24
06-08-2024 | 18:01
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