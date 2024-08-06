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أوستن: مستعدون لنشر المزيد من القوات في المنطقة إذا رأينا أي تهديد لمصالحنا وأمن حلفائنا

Lebanon 24
06-08-2024 | 18:07
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