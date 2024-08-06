واشنطن بوست: رسائل أميركية نُقلت إلى إيران مفادها أن خطر التصعيد مرتفع للغاية وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار الحكومة الجديدة للرئيس مسعود بزشكيان

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