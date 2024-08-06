Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن بوست: جهود أميركية كبيرة بُذلت خلال الأسبوع الماضي لوقف التصعيد بالمنطقة

Lebanon 24
06-08-2024 | 23:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست" عن مسؤولين: غارة أميركية قرب بغداد قتلت قيادياً حوثياً مختصاً في المسيرات الأسبوع الماضي
lebanon 24
07/08/2024 08:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: رسائل أميركية نُقلت إلى إيران مفادها أن خطر التصعيد مرتفع للغاية وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار الحكومة الجديدة للرئيس مسعود بزشكيان
lebanon 24
07/08/2024 08:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم جماعة الحوثي: 24 غارة أميركية وبريطانية استهدفت اليمن خلال الأسبوع الماضي ولم يكن لها أي تأثير (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/08/2024 08:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: جهود واشنطن شملت تحذيرات صريحة لنتنياهو بعدم عرقلة اتفاق غزة
lebanon 24
07/08/2024 08:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:42 | 2024-08-07
01:41 | 2024-08-07
01:33 | 2024-08-07
01:16 | 2024-08-07
01:14 | 2024-08-07
00:55 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24