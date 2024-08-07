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وزير الخارجية السوري يؤكد في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني وقوف سوريا إلى جانب إيران وقوى المقاومة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
07-08-2024 | 00:06
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