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القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: الاعتداءات الأخيرة لإسرائيل على اليمن ولبنان وطهران وقبل ذلك على سوريا لن تمر من دون رد

Lebanon 24
07-08-2024 | 00:07
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