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الخارجية الروسية: هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك هو هجوم إرهابي ضد المدنيين

Lebanon 24
07-08-2024 | 01:14
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