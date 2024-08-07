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القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل سلمت رسالة إلى سفراء الدول لديها تؤكد فيها أنها تفضل دائماً الحل الدبلوماسي ولكنها مصممة على حماية مواطنيها بأي ثمن

Lebanon 24
07-08-2024 | 01:16
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