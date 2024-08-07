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قائد الجيش الإيراني: اختيار السنوار خلفاً لهنية يوضح الطريقة التي تريد حماس مواصلة المعركة من خلالها

Lebanon 24
07-08-2024 | 01:33
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