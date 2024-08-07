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رويترز عن مصدر دبلوماسي: تركيا ستقدم اليوم إعلانا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

Lebanon 24
07-08-2024 | 02:17
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