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الجيش الإسرائيلي: حماس تستغل بشكل ممنهج المباني المدنية والسكان المدنيين كدروع بشرية في غزة (الحرة)

Lebanon 24
07-08-2024 | 03:08
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