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108 مستوطناً و51 طالباً يهودياً و 18 شرطياً إسرائيلياً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم (قناة فلسطين)

Lebanon 24
07-08-2024 | 04:48
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