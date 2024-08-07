Advertisement

أخبار عاجلة

التايمز: وضع أكثر من 1000 جندي بريطاني على أهبة الاستعداد لإجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
07-08-2024 | 05:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من أجل تنفيذ مهمّة عاجلة في لبنان.. دولة عظمى وضعت أكثر من ألف جنديّ على أهبة الإستعداد
lebanon 24
07/08/2024 15:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: أهالي مجندات في وحدات المراقبة على الحدود مع لبنان يهددون بالتوجه للمحكمة العليا لنقل بناتهن لأماكن أكثر أمنا (الجزيرة)
lebanon 24
07/08/2024 15:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن منظمة نفغاشيم الإسرائيلية: أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية
lebanon 24
07/08/2024 15:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
علي باقري في اتصال بنظيره البريطاني: صمت أوروبا بعد اغتيال هنية وانتهاك أمننا الوطني دمر أول فرصة للدبلوماسية (الجزيرة)
lebanon 24
07/08/2024 15:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:55 | 2024-08-07
07:41 | 2024-08-07
07:34 | 2024-08-07
07:32 | 2024-08-07
07:28 | 2024-08-07
07:22 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24