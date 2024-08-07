Advertisement

أخبار عاجلة

"نيويورك تايمز": الخوف يطارد الإسرائيليين على خطوط المواجهة مع لبنان (الميادين)

Lebanon 24
07-08-2024 | 05:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز": كبار الجنرالات الإسرائيليين يعتقدون سراً أن قواتهم ليست في حالة مثالية لخوض حرب في لبنان
lebanon 24
07/08/2024 15:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين غربيين: محادثات غير مباشرة بين حزب الله وإسرائيل ستركز أيضا على كيفية ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية
lebanon 24
07/08/2024 15:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض أندرو بيتس ينفي تقرير "نيويورك تايمز" عن أنّ بايدن يدرس احتمال عدم مواصلة السباق الرئاسي (الميادين)
lebanon 24
07/08/2024 15:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": ضباط الجيش الإسرائيلي يشعرون بعدم الثقة في قادتهم على نحو متزايد (الميادين)
lebanon 24
07/08/2024 15:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:55 | 2024-08-07
07:41 | 2024-08-07
07:34 | 2024-08-07
07:32 | 2024-08-07
07:28 | 2024-08-07
07:22 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24